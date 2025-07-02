Токаев назвал открытие посольства Молдовы в Казахстане значимым событием
Президент принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
93Фото: Акорда
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.
В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице Главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.
Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, представляющих взаимный интерес.
В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Молдовы Майе Санду.
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