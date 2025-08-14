Токаев назвал Пакистан ключевым партнёром Казахстана
Глава государства поздравил Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Сегодня, 10:05
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил Премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан, передает BAQ.KZ.
"Ваша прекрасная страна, добившаяся впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, занимает достойное место в Азии и на мировой арене. Уверен, что Пакистан и впредь будет неуклонно двигаться по пути построения процветающего и устойчивого общества", – говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан как ключевого партнера в регионе, и выразил готовность к дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества во благо двух народов.
