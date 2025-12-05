Токаев назвал причины снижения мировых инвестиций
Он подчеркнул необходимость нового инвестиционного цикла в Казахстане.
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", а также победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", передает BAQ.KZ.
В своём выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание состоянию глобального инвестиционного климата и вызовам, с которыми сталкивается мировая экономика.
Президент напомнил, что в своём Послании ставил задачу запуска нового инвестиционного цикла. Он отметил, что мировая конкуренция за рынки и капитал усиливается, и Казахстан должен быть готов отвечать на эти вызовы.
"В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл. Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал", — заявил Токаев.
По словам главы государства, ситуация на международном инвестиционном рынке остаётся непростой. Он привёл данные ЮНКТАД, согласно которым глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2024 году сократились на 11% и составили 1,5 трлн долларов.
"Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается", — отметил Президент.
Токаев назвал ключевые причины этого падения. Он подчеркнул, что замедление связано с "нарастающей геополитической напряжённостью и фрагментацией глобальных цепочек поставок". Эти факторы, по его словам, значительно осложняют доступ стран к иностранному капиталу и формируют новые риски для мировой экономики.
В условиях усиливающейся конкуренции Казахстан, по мнению Президента, должен активизировать внутреннюю работу по улучшению деловой среды.
"Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимости, которую предстоит решить Правительству", — подчеркнул Токаев.
