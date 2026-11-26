Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 в Москве. Он поблагодарил Владимира Путина за приглашение и высоко оценил достижения российских учёных и технологических компаний. В своей речи Токаев напомнил о выдающихся российских учёных и изобретателях — от Михаила Ломоносова и Дмитрия Менделеева до Сергея Королёва и Игоря Курчатова.

Отдельно он отметил создание одной из первых в мире электронных вычислительных машин под руководством академика Сергея Лебедева. По словам президента, научные традиции продолжаются и в современной России. В качестве примеров он привёл разработки «Сбера» и «Яндекса», а также технологические площадки «Сколково», «Иннополис» и «Технополис». Особое внимание Токаев уделил присутствию российских компаний в Казахстане.

Что касается „Яндекса“, как, впрочем, и „Сбера“, они очень широко представлены на нашем рынке. „Яндекс“, по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане, — заявил глава государства.

Он также сослался на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности, согласно которым Россия занимает второе место в мире по числу заявок на патенты в области уникальных конструкций и моделей. Выступление состоялось 26 ноября на конференции AI Journey 2026, которую посетили Токаев и Путин.