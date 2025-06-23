Токаев: Нужно отходить от карательного характера уголовной системы
Президент поручил усилить поддержку пробационной службы.
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Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе одного из последних выступлений затронул вопросы реформы уголовно-исполнительной системы, акцентируя внимание на важности пробационной службы и социальной реабилитации осужденных, передает BAQ.KZ.
"Совершенствование уголовной политики смещает акцент в сторону наказаний, не связанных с лишением свободы. В результате кратно возрастает нагрузка на службу пробации. Поэтому акимам регионов нужно изучить возможность поэтапного улучшения социальной поддержки сотрудников этой службы, а также заняться укреплением ее материально-технической базы. Следует активно внедрять различные цифровые решения, позволяющие эффективно проводить пробационный контроль", – подчеркнул глава государства.
Президент также призвал сместить фокус с репрессивных методов на реабилитацию:
"В целом, мы должны бороться не с последствиями, а причинами. Нужно отходить от карательного характера уголовно-исполнительной системы. Неверно пытаться подавить лиц, совершивших ошибку и оказавшихся в местах заключения. Мы должны помочь такому человеку встать на путь исправления. Мы все сплоченно строим цивилизованное, передовое и справедливое общество. Справедливость и закона, и суда – это наш незыблемый принцип".
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