Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе одного из последних выступлений затронул вопросы реформы уголовно-исполнительной системы, акцентируя внимание на важности пробационной службы и социальной реабилитации осужденных, передает BAQ.KZ.

"Совершенствование уголовной политики смещает акцент в сторону наказаний, не связанных с лишением свободы. В результате кратно возрастает нагрузка на службу пробации. Поэтому акимам регионов нужно изучить возможность поэтапного улучшения социальной поддержки сотрудников этой службы, а также заняться укреплением ее материально-технической базы. Следует активно внедрять различные цифровые решения, позволяющие эффективно проводить пробационный контроль", – подчеркнул глава государства.

Президент также призвал сместить фокус с репрессивных методов на реабилитацию: