Объем торговли Казахстана и России прогнозируется на уровне 30 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем торговли между Казахстаном и Россией прогнозируется на уровне 30 млрд долларов. Об этом Глава государства сказал по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Касым-Жомарта Токаева, нынешний визит продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве. Об этом, как отметил Президент, говорят объективные показатели.

"Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств", - сказал Глава государства.

"В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 проектов, из которых 122 проекта вошли в операционный цикл, то есть были реализованы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Россией как одно из приоритетных направлений.

По словам Президента, сегодняшние переговоры с участием представительных делегаций прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны провели продуктивный обмен мнениями по вопросам повестки дня и достигли договоренностей стратегического характера.