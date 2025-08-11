По его мнению Президента Касым-Жомарта Токаева, ИИ – основа инновационного развития и цифровой независимости нашей страны, передает BAQ.KZ.

"В ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. Это ясная и неизменная цель. Нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта. Для достижения этой высокой цели необходимо четко определить стратегический курс. Нужна комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность наших усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. К этой работе надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов. Документ должен быть абсолютно прагматичным, ясным и служить путеводителем нашей дальнейшей работы. Документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта. Он должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения данной технологии в экономику и государственный сектор. Его задача – содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий. Важно также сосредоточить внимание на управлении трансформацией рынка труда – через масштабные программы обучения и прогнозирование потребностей в кадрах", – подчеркнул Президент.