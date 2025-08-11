Токаев обозначил девять приоритетов цифровой политики страны
Глава государства считает, что искусственный интеллект должен стать движущей силой развития всех отраслей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По его мнению Президента Касым-Жомарта Токаева, ИИ – основа инновационного развития и цифровой независимости нашей страны, передает BAQ.KZ.
"В ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. Это ясная и неизменная цель. Нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта. Для достижения этой высокой цели необходимо четко определить стратегический курс. Нужна комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность наших усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. К этой работе надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов. Документ должен быть абсолютно прагматичным, ясным и служить путеводителем нашей дальнейшей работы. Документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта. Он должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения данной технологии в экономику и государственный сектор. Его задача – содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий. Важно также сосредоточить внимание на управлении трансформацией рынка труда – через масштабные программы обучения и прогнозирование потребностей в кадрах", – подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев обозначил девять приоритетных направлений, которые должны стать основой цифровой политики государства.
Первое. Нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Задача нелегкая, но жизненно необходимая, потому что будет способствовать тотальной модернизации экономики, росту производительности труда. Для этого следует выстроить взаимодействие с нашими крупнейшими предприятиями. Правительство совместно с "Самрук-Қазына" до конца года должны представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта, – сказал Глава государства.
Самое читаемое
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта