Токаев обозначил главные приоритеты бюджета на ближайшие три года

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Роман Скляр, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник Президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров и министр финансов Мади Такиев.

Президентом были заслушаны доклады о текущей ситуации в экономике и прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы, а также о параметрах республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

В ходе обсуждения Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость достижения показателей экономического роста по итогам текущего года и обеспечения сбалансированности республиканского и местных бюджетов.

Одним из главных приоритетов бюджета на 2027-2029 годы Глава государства обозначил опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, включая больницы, центры детской реабилитации, объекты культуры, спорта.