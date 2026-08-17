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Токаев обозначил главные приоритеты бюджета на ближайшие три года

17 Августа 2026, 16:36
АВТОР
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Акорда 17 Августа 2026, 16:36
17 Августа 2026, 16:36
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Фото: Акорда

В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Роман Скляр, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник Президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров и министр финансов Мади Такиев.

Президентом были заслушаны доклады о текущей ситуации в экономике и прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы, а также о параметрах республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

В ходе обсуждения Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость достижения показателей экономического роста по итогам текущего года и обеспечения сбалансированности республиканского и местных бюджетов.

Одним из главных приоритетов бюджета на 2027-2029 годы Глава государства обозначил опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, включая больницы, центры детской реабилитации, объекты культуры, спорта.

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