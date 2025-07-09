Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль водных ресурсов в жизни страны и мира, передает BAQ.KZ. По его словам, вода — это не только источник жизни, но и стратегический фактор устойчивого развития, от которого зависят экономика, экология, здоровье нации и национальная безопасность.

"Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете – взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона. Надеемся на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон. Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что вопрос водной безопасности становится первоочередным вызовом в условиях глобального дефицита. Он отметил, что по прогнозам, уже к 2040 году мировой спрос на воду может превысить предложение на 40%, и потому необходимо консолидировать усилия всего международного сообщества.

"Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безопасности Казахстана", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание Токаев уделил экологическим проблемам, связанным с водными объектами. Он отметил положительную динамику по восстановлению Малого Аральского моря и призвал к активным мерам по сохранению Каспия, Балхаша и других крупных водоемов.

"Вода оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и, в целом, на все сферы жизни. Именно поэтому так важно, чтобы вода была чистой и доступной каждому. На протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала. Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды", - подчеркнул Глава государства.

Он также выразил благодарность специалистам отрасли за их самоотверженный труд, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Вспоминая разрушительные паводки, которые охватили несколько регионов страны в прошлом году, Токаев отметил, что именно сотрудники водного хозяйства проявили мужество, высокий профессионализм и неоценимую преданность делу.

"Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессионализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам", – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

Ранее мы сообщали, что Президент Токаев поблагодарил водников за работу.