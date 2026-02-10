Токаев обозначил ключевые темы расширенного заседания Правительства
По словам Президента, отдельный акцент будет сделан на развитии человеческого капитала и системы образования.
– В ближайшее время мы подведём итоги проделанной работы и подробно остановимся на самых актуальных вопросах. Сегодня необходимо откровенно обсудить текущее положение дел, ключевые показатели социально-экономического развития страны, а также планы по дальнейшему росту и укреплению экономики, – сказал Президент.
– Особое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, системы образования, в том числе университетов, а также внедрению цифровых и интеллектуальных технологий, – отметил он.
Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы макроэкономической стабильности.
– Мы также рассмотрим меры по обеспечению макроэкономической стабильности, включая денежно-кредитную политику, сдерживание инфляции и повышение эффективности принимаемых решений, – подчеркнул Глава государства.
В завершение Президент призвал участников заседания к предметной и содержательной работе.
– Прошу работать содержательно и по существу, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
