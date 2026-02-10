В Правительстве началось расширенное заседание Правительства Республики Казахстан под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт корреспондент BAQ.KZ

Открывая заседание, Глава государства заявил, что в ближайшее время будут подведены итоги проделанной работы и рассмотрены наиболее актуальные вопросы.

– В ближайшее время мы подведём итоги проделанной работы и подробно остановимся на самых актуальных вопросах. Сегодня необходимо откровенно обсудить текущее положение дел, ключевые показатели социально-экономического развития страны, а также планы по дальнейшему росту и укреплению экономики, – сказал Президент.

По словам Токаева, отдельный акцент будет сделан на развитии человеческого капитала и системы образования.

– Особое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, системы образования, в том числе университетов, а также внедрению цифровых и интеллектуальных технологий, – отметил он.

Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы макроэкономической стабильности.

– Мы также рассмотрим меры по обеспечению макроэкономической стабильности, включая денежно-кредитную политику, сдерживание инфляции и повышение эффективности принимаемых решений, – подчеркнул Глава государства.

В завершение Президент призвал участников заседания к предметной и содержательной работе.