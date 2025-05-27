Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось первое заседание Совета центральных (национальных) банков стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие объединило руководителей финрегуляторов шести стран региона, передаёт BAQ.KZ.

Открывая встречу, глава государства подчеркнул, что в условиях трансформации глобальной экономики, вызванной изменениями в мировой тарифной политике, страны ОТГ должны выработать согласованный подход к ключевым секторам развития — транспорту, логистике, сельскому хозяйству, цифровизации и, конечно, финансам.

"Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4% в 2010 году до 3,1%. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более масштабного инвестиционного партнёрства:

"Отрадно, что в повестку дня Совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85%. Наш центральный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту – цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов".

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что расширение профессионального диалога между центральными банками заложит прочный фундамент для реализации экономического потенциала тюркского региона.

В работе Совета приняли участие главы центробанков Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии. Стороны обсудили экономические тренды, монетарную политику, вызовы мировой экономики и перспективы развития совместных платёжных и инвестиционных механизмов.