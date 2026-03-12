«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам.

Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам.

Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона.

Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны». Ваш выбор, дорогие соотечественники, – не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию.

Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса. Именно вы уже в скором времени возьмете на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Ваши голоса – это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны», – сказал Президент.