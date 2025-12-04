В Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посещает страну с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. Казахстан стал первой страной в регионе, заключившей такое историческое соглашение с ЕС.

"Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к расширению всестороннего сотрудничества. Наш политический диалог развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в экономической, политической и социальной сферах, а также укрепление партнерства между Казахстаном и ЕС.