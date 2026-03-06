Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич, передает BAQ.KZ. На встрече обсудили роль гуманитарных организаций, соблюдение международного гуманитарного права и сотрудничество Казахстана с МККК.

Во время встречи Глава государства подчеркнул важность деятельности Международного комитета Красного Креста, который работает на основе нейтрального мандата и помогает людям в зонах конфликтов.

По словам Президента, гуманитарная помощь должна оставаться вне политики.

"Международный комитет Красного Креста играет очень важную роль в международной системе гуманитарного сотрудничества. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление норм международного гуманитарного права", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что деятельность организации помогает продвигать универсальные человеческие ценности и поддерживать людей в регионах, где особенно нужна гуманитарная помощь.

Отдельно на встрече обсудили подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, которая пройдет в конце года в Иордании. Казахстан является одним из шести государств-инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич поблагодарила Казахстан за поддержку гуманитарных инициатив и отметила, что сотрудничество между Казахстаном и организацией развивается уже несколько десятилетий.

"Содействие государств имеет ключевое значение. Все государства являются участниками Женевских конвенций, однако их сила во многом определяется тем, насколько твердо государства готовы поддерживать эти нормы", - сказала она.

Сполярич подчеркнула, что поддержка международного гуманитарного права особенно важна в условиях современных конфликтов.

"Многолетний конструктивный диалог между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста плодотворно развивается с 1990-х годов", - отметила глава МККК.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста и обсудили актуальные вопросы международной гуманитарной повестки.