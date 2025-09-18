Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву представили информацию о работе по развитию спортивной инфраструктуры, организации национальных и международных турниров, подготовке боксёров, а также созданию условий для развития детско-юношеского спорта в регионах.

Президент отметил успешное выступление казахстанской федерации на чемпионате мира в Ливерпуле и подчеркнул, что государство продолжит поддерживать бокс как один из приоритетных видов спорта.