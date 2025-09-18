Токаев обсудил развитие бокса с президентом Федерации
Отдельное внимание было уделено подготовке сборной к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
18 Сентября, 21:22
327Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву представили информацию о работе по развитию спортивной инфраструктуры, организации национальных и международных турниров, подготовке боксёров, а также созданию условий для развития детско-юношеского спорта в регионах.
Президент отметил успешное выступление казахстанской федерации на чемпионате мира в Ливерпуле и подчеркнул, что государство продолжит поддерживать бокс как один из приоритетных видов спорта.
"В ходе встречи отмечена важность планомерной и активной подготовки казахстанских боксеров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.
