Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина. В ходе встречи глава государства заслушал отчет о деятельности компании и реализации ключевых проектов за последние два года, передаёт BAQ.kz.

Багдат Мусин сообщил, что сегодня «Казахтелеком» обслуживает около 1,75 млн домохозяйств и продолжает расширять оптическую сеть по всей стране, сохраняя лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке.

Одним из ключевых направлений остается развитие связи в сельских населенных пунктах. По словам главы компании, до конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, где проживает свыше 1 млн человек.

Отдельно Багдат Мусин рассказал о реализации международного проекта «Каспий ВОЛС», который предусматривает строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау – Сумгаит. Проект направлен на усиление транзитного потенциала Казахстана и создание цифрового коридора между Европой и Азией.

Также на встрече обсудили развитие дата-инфраструктуры. В рамках проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе создается центр обработки данных с поэтапным увеличением мощности. Ожидается, что проект позволит привлечь международные технологические компании и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Кроме того, глава «Казахтелекома» сообщил о проектах по внедрению технологий искусственного интеллекта. В частности, ведется работа по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также по развитию решений в сфере кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.

В завершение встречи Президент подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом, а также поручил продолжить реализацию инвестиционных проектов в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта.