Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах.