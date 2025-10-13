Токаев обсудил с главой ВТБ сотрудничество в финансовой сфере
Сегодня, 15:35
100Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах.
