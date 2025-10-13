  • 13 Октября, 17:09

Токаев обсудил с главой ВТБ сотрудничество в финансовой сфере

Сегодня, 15:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
100
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах.

Самое читаемое

Наверх