Токаев обсудил с Ли Кай Фу развитие ИИ и запуск языковой модели AlemLLM
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде генерального директора венчурной компании Sinovation Ventures и технологической корпорации 01ai Ли Кай Фу, передает BAQ.KZ.
На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций и развития экосистемы стартапов. Отдельное внимание уделили привлечению глобальных технологических партнёров.
Президент выразил благодарность Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025.
Собеседники также обсудили совместный запуск казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также другие перспективные направления сотрудничества, направленные на развитие национальной AI-экосистемы.
