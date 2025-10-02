Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде генерального директора венчурной компании Sinovation Ventures и технологической корпорации 01ai Ли Кай Фу, передает BAQ.KZ.

На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций и развития экосистемы стартапов. Отдельное внимание уделили привлечению глобальных технологических партнёров.

Президент выразил благодарность Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025.

Собеседники также обсудили совместный запуск казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также другие перспективные направления сотрудничества, направленные на развитие национальной AI-экосистемы.