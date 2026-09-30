Токаев обсудил с министром Баварии новые проекты для Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра — министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером. Стороны обсудили расширение деловых контактов и технологического сотрудничества между Казахстаном и Баварией.
Токаев отметил, что Бавария является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди германских земель. По его словам, есть потенциал для увеличения взаимной торговли, привлечения инвестиций и запуска новых совместных проектов. Айвангер, в свою очередь, сообщил о заинтересованности баварского бизнеса в сотрудничестве с Казахстаном. Он отметил взаимодополняемость экономик двух сторон.
Особое внимание на встрече уделили высоким технологиям, промышленности, энергетике, инновациям и региональному развитию. В начале беседы Токаев также поблагодарил Айвангера за теплый прием и содействие в проведении технологического форума в Мюнхене.
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