Токаев обсудил с министром Баварии новые проекты для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра — министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером. Стороны обсудили расширение деловых контактов и технологического сотрудничества между Казахстаном и Баварией.

Токаев отметил, что Бавария является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди германских земель. По его словам, есть потенциал для увеличения взаимной торговли, привлечения инвестиций и запуска новых совместных проектов. Айвангер, в свою очередь, сообщил о заинтересованности баварского бизнеса в сотрудничестве с Казахстаном. Он отметил взаимодополняемость экономик двух сторон.

Особое внимание на встрече уделили высоким технологиям, промышленности, энергетике, инновациям и региональному развитию. В начале беседы Токаев также поблагодарил Айвангера за теплый прием и содействие в проведении технологического форума в Мюнхене.