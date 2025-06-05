  • 5 Июня, 14:39
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Токаев обсудил с новым президентом Ирана расширение сотрудничества

Казахстан и Иран укрепляют связи.

Сегодня, 14:31
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с новоизбранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, передает BAQ.KZ.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта — одного из главных праздников мусульманского мира.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена позитивная динамика в развитии казахско-иранских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также согласовали подходы к предстоящим двусторонним контактам на высоком уровне.

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