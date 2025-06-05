Токаев обсудил с новым президентом Ирана расширение сотрудничества
Казахстан и Иран укрепляют связи.
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
22Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с новоизбранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, передает BAQ.KZ.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта — одного из главных праздников мусульманского мира.
В ходе беседы с удовлетворением была отмечена позитивная динамика в развитии казахско-иранских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также согласовали подходы к предстоящим двусторонним контактам на высоком уровне.
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