Токаев обсудил с Премьер-министром Таиланда торговлю и туризм

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, провел встречу с Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии и заинтересован в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили развитию торгово-экономических связей. По словам Президента, за первые четыре месяца 2026 года товарооборот между странами вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 110 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот показатель можно значительно увеличить, прежде всего за счет расширения поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции. Для создания более благоприятных условий для бизнеса Президент предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества глава государства назвал туризм. Он напомнил, что Таиланд традиционно остается одним из самых популярных зарубежных направлений для казахстанцев. Только в 2025 году страну посетили более 150 тысяч граждан Казахстана. В свою очередь, Казахстан также готов предложить туристам из Таиланда разнообразные возможности для отдыха, включая зимний туризм.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул подтвердил заинтересованность своей страны в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. По его словам, Бангкок рассчитывает придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Таиланда посетить Казахстан с официальным визитом.