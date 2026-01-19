Рабочая группа представила Президенту предложения по модернизации политической системы
В Астане проходит заседание Рабочей группы по парламентской реформе с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
На мероприятии Государственный советник Ерлан Карин представил Президенту отчет о деятельности рабочей группы, отметив масштаб предложенных изменений в Конституцию, направленных на трансформацию Парламента. Он подчеркнул, что реформы способствуют модернизации политической системы и отвечают требованиям современности.
Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, разработанных рабочей группой с учетом предложений граждан. В ходе обсуждений с октября прошлого года рассматривались вопросы формирования нового однопалатного Парламента: численность депутатов, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.
Реформа направлена на повышение эффективности законодательной работы и укрепление ответственности парламентариев перед обществом.
