Токаев обсудил с руководством Hanwha Group новые проекты в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Стороны обсудили перспективные направления инвестиционного и технологического сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей. Казахстан предложил новые проекты Токаев подчеркнул важность стратегического партнерства с Кореей и отметил позиции Hanwha Group в ряде стратегически важных отраслей.

Глава государства рассказал о мерах по развитию цифровой инфраструктуры и формированию национальной экосистемы искусственного интеллекта. Президент предложил Hanwha Group реализовать совместные проекты, используя Казахстан как технологическую платформу для выхода на рынки Центральной Азии. Hanwha сотрудничает с Казахстаном с 1997 года Ким Дон Вон отметил, что Hanwha Group была одной из первых корейских корпораций, начавших сотрудничество с Казахстаном.

По его словам, компания работает со страной еще с 1997 года. Он также заявил, что с большим энтузиазмом воспринимает возможность участвовать в цифровизации Казахстана и реализации новых совместных проектов. По итогам встречи Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению партнерства с Hanwha Group.