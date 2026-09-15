Токаев обсудил с руководством Hanwha Group новые проекты в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Стороны обсудили перспективные направления инвестиционного и технологического сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей. Казахстан предложил новые проекты Токаев подчеркнул важность стратегического партнерства с Кореей и отметил позиции Hanwha Group в ряде стратегически важных отраслей.
Глава государства рассказал о мерах по развитию цифровой инфраструктуры и формированию национальной экосистемы искусственного интеллекта. Президент предложил Hanwha Group реализовать совместные проекты, используя Казахстан как технологическую платформу для выхода на рынки Центральной Азии. Hanwha сотрудничает с Казахстаном с 1997 года Ким Дон Вон отметил, что Hanwha Group была одной из первых корейских корпораций, начавших сотрудничество с Казахстаном.
По его словам, компания работает со страной еще с 1997 года. Он также заявил, что с большим энтузиазмом воспринимает возможность участвовать в цифровизации Казахстана и реализации новых совместных проектов. По итогам встречи Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению партнерства с Hanwha Group.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 14 сентября
- Ветер до 28 м/с и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- В Семее спасатели освободили женщину, застрявшую ногой в эскалаторе
- Казахстанец вырвал победу у чемпиона мира по вольной борьбе: сборная взяла восемь медалей в Ереване
- Тело мужчины обнаружили через две недели после падения с моста в Усть-Каменогорске