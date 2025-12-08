Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Особое внимание было уделено приоритетам председательства Республики Казахстан в органах ЕАЭС в 2026 году.

Также Президент был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 21 декабря в Санкт-Петербурге.