Токаев обсудил с Siemens новые проекты в промышленности и энергетике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию встретился с вице-президентом Siemens AG по коммерческим и финансовым вопросам Берндом Ульбрихтом. Встреча стала первым мероприятием второго дня визита главы государства.

Президент отметил, что Siemens остается важным партнером Казахстана. Среди направлений, представляющих интерес для страны, он назвал промышленную цифровизацию, электрификацию, мобильность и развитие интеллектуальной инфраструктуры.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на цифровой трансформации реального сектора экономики. В этом контексте он положительно оценил совместный проект Siemens и казахстанской компании Silk Road Electronics по модернизации оборудования на металлургическом комбинате Qarmet.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован не только в закупке современного оборудования, но и в создании внутри страны производственных, инженерных и сервисных мощностей.

По его словам, технологии Siemens могут быть востребованы при модернизации энергетического и коммунального секторов, а также при совершенствовании мониторинга состояния окружающей среды.

Перспективы сотрудничества стороны также видят в сфере здравоохранения. На встрече был отмечен потенциал взаимодействия с Siemens Healthineers в области медицинских технологий.

В свою очередь Бернд Ульбрихт заявил о готовности компании расширять сотрудничество с Казахстаном. По его словам, Siemens может предложить решения для модернизации электросетей, цифровизации и автоматизации, водоснабжения, а также участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных.

Как отметил представитель компании, Siemens работает на казахстанском рынке около 30 лет и за это время участвовала в реализации ряда промышленных проектов.