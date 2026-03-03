Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы безопасности в регионе и эвакуацию казахстанских граждан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе беседы Глава государства обсудил с Султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твёрдой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в столь непростой период.

Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.

В данном контексте Глава государства отметил высокий международный авторитет Омана как страны, прилагающей активные миротворческие усилия в регионе.

Президент также выразил особую признательность Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанских граждан из региона через территорию Омана.

В свою очередь Султан Омана поблагодарил Главу нашего государства за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу Казахстана в священный месяц Рамазан.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца текущего года. Ожидается, что данный визит придаст новый импульс традиционно дружественным отношениям между двумя странами. Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение.