Турецкая компания построит высокотехнологичный агрозавод в Астане
Глава государства принял Главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу.
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В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с Главным исполнительным директором Tiryaki Holding Сулейманом Тирьякиоглу были обсуждены вопросы взаимовыгодного и долгосрочного партнерства в агропромышленном секторе.
Глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.
Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.
На встрече также рассмотрены вопросы разработки эффективной логистики для транспортировки казахстанской аграрной продукции, цифровизации складской инфраструктуры и модернизации элеваторов.
Tiryaki Holding входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерновых, масленичных культур и кормов.
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