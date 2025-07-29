В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с Главным исполнительным директором Tiryaki Holding Сулейманом Тирьякиоглу были обсуждены вопросы взаимовыгодного и долгосрочного партнерства в агропромышленном секторе.

Глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.

Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.

На встрече также рассмотрены вопросы разработки эффективной логистики для транспортировки казахстанской аграрной продукции, цифровизации складской инфраструктуры и модернизации элеваторов.

Tiryaki Holding входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерновых, масленичных культур и кормов.