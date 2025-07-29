Токаев обсудил с турецким инвестором новые мегапроекты в Казахстане
Глава государства принял председателя правления YDA Holding Хусейна Арслана.
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об инвестиционной деятельности YDA Holding в Казахстане, передает BAQ.KZ.
В частности, диверсифицированная турецкая группа работает над тремя проектами по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске.
В скором времени компания планирует приступить к расширению многопрофильного производства YDA Industrial Park, а также к строительству завода по производству сэндвич-панелей в Астане.
Хусейн Арслан рассказал Президенту о планах компании по созданию мультимодального транзитного хаба в Актау.
Глава государства высоко оценил стратегический интерес холдинга к Казахстану и его инвестиционные инициативы, реализуемые в нашей стране.
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