Журналист поинтересовался, для чего в рамках реформы предусматривается введение должности Вице-президента и связано ли это с политическим транзитом.

«Мне известно, что вокруг должности Вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как Президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией – в 2029 году», — сказал Касым-Жомарт Токаев.