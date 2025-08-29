Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", назвал конституционную реформу 2022 года самой содержательной за годы независимости Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени. Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане – достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти" - отметил Глава государства.

Однако Президентом было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе.

"Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства – единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции. Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума" - добавил Касым-Жомарт Токаев.

По его словаме страна провела важные преобразования и обновила треть статей Конституции.

"Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - сказал Президент.