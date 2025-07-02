Президент объявил об усилении законности и защите прав казахстанцев
Глава государства поздравил дипломатов.
Сегодня, 17:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
65
Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА. Приветствуя участников мероприятия, Президент поздравил работников и ветеранов дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником, передает BAQ.KZ.
"Наши предки издавна руководствовались принципами "степной дипломатии". Благодаря умению казахского народа вести открытый и дружеский диалог в Великой степи сформировалась уникальная модель мирного сосуществования. Уважение и взаимопонимание всегда были главными ценностными ориентирами. Эти принципы испокон веков остаются прочной опорой и неизменным вектором внешней политики Казахстана", – сказал он.
Глава государства отметил, что открытие в столице Казахстана головного офиса СВМДА является поистине знаковым и историческим событием.
"Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений", – напомнил Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нарастание геополитической напряженности и ослабление принципов многосторонности представляют собой вызовы как для региональной, так и для глобальной стабильности.
"Мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными процессами, которые требуют серьезного осмысления и глубокого понимания. По сути, происходит постепенная эрозия самих основ международного права – сила ставится выше принципов закона. В таких реалиях крайне важно, чтобы все страны неукоснительно придерживались принципов международного права и Устава ООН, не прибегая к предвзятой интерпретации его норм", – заявил он.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан привержен последовательной реализации масштабных политических и экономических реформ.
"Как Президент я убежден, что в нашей стране должен быть незыблем принцип "Закон и Порядок". Благодаря предпринятым преобразованиям усовершенствован закон о мирных собраниях, снижен порог регистрации политических партий, декриминализована клевета и отменена смертная казнь. Эти меры наглядно демонстрируют нашу твердую приверженность ценностям демократии и верховенству закона", – добавил он.
Самое читаемое