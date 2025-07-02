"Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений", – напомнил Президент.