Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, обозначив ключевые приоритеты в сфере защиты прав граждан, борьбы с преступностью, наркоугрозами и обеспечения правовой стабильности в стране, передает BAQ.KZ.

Одним из центральных акцентов выступления стала борьба с семейно-бытовым насилием. Глава государства напомнил, что год назад в Казахстане вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за подобные преступления. В результате этих мер число преступлений средней и высокой тяжести в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 30% только с начала текущего года. За последние пять лет количество преступлений против женщин сократилось вдвое.

"В целом,с, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку", - отметил Президент.

В рамках усилий по защите детей и подростков в стране разрабатывается новая национальная программа "Дети Казахстана", которая объединит существующие и новые механизмы поддержки подрастающего поколения.

Отдельное внимание Токаев уделил проблеме распространения наркомании, особенно среди молодежи. По его словам, только в этом году было ликвидировано 83 нарколаборатории, а объём изъятых наркотиков вырос на 84%. Ужесточены наказания за производство и сбыт наркотиков - вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако Президент подчеркнул, что ситуация всё ещё далека от полной стабилизации: "Это серьёзнейшая проблема, которую нельзя игнорировать".

Касаясь экономической безопасности, Токаев заявил, что в Казахстане действует эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, соответствующая международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП страны сократилась с 23% до 16%. Несмотря на позитивную динамику, Президент отметил, что этот уровень всё ещё остаётся высоким.

Также он подчеркнул важность защиты добросовестного бизнеса от давления и безосновательных уголовных преследований.