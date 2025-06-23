Токаев объявил решительную борьбу с семейным насилием
За последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, обозначив ключевые приоритеты в сфере защиты прав граждан, борьбы с преступностью, наркоугрозами и обеспечения правовой стабильности в стране, передает BAQ.KZ.
Одним из центральных акцентов выступления стала борьба с семейно-бытовым насилием. Глава государства напомнил, что год назад в Казахстане вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за подобные преступления. В результате этих мер число преступлений средней и высокой тяжести в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 30% только с начала текущего года. За последние пять лет количество преступлений против женщин сократилось вдвое.
"В целом,с, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку", - отметил Президент.
В рамках усилий по защите детей и подростков в стране разрабатывается новая национальная программа "Дети Казахстана", которая объединит существующие и новые механизмы поддержки подрастающего поколения.
Отдельное внимание Токаев уделил проблеме распространения наркомании, особенно среди молодежи. По его словам, только в этом году было ликвидировано 83 нарколаборатории, а объём изъятых наркотиков вырос на 84%. Ужесточены наказания за производство и сбыт наркотиков - вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако Президент подчеркнул, что ситуация всё ещё далека от полной стабилизации: "Это серьёзнейшая проблема, которую нельзя игнорировать".
Касаясь экономической безопасности, Токаев заявил, что в Казахстане действует эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, соответствующая международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП страны сократилась с 23% до 16%. Несмотря на позитивную динамику, Президент отметил, что этот уровень всё ещё остаётся высоким.
Также он подчеркнул важность защиты добросовестного бизнеса от давления и безосновательных уголовных преследований.
"По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу", - отметил он.
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