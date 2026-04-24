Токаев определил приоритеты в сфере технологий и ИИ
Президент заявил о важности технологий для развития страны и обозначил приоритетные направления.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются ключевыми факторами развития страны, передает BAQ.kz.
Президент выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup с речью. Он выразил мнение о том, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.
"Нами предпринят ряд решительных шагов в этом направлении. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны. Как вы знаете, нынешний год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Поэтому предстоит еще немало работы. Нам необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться для достижения поставленных задач", – сказал Глава государства.
Президент указал на то, что стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует постоянного обновления подходов.
"Важным направлением остается развитие вычислительной инфраструктуры. Запуск суперкомпьютерного кластера стал серьезным шагом в укреплении технологического суверенитета страны. Теперь на очереди – создание в Казахстане «Долины ЦОД». Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь новые инвестиции и усилить наши позиции как регионального цифрового хаба. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации нашей страны от системы государственного управления до креативной индустрии. Летом в Астане пройдут «Игры будущего». В состязаниях на стыке классических дисциплин и киберспорта примут участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира. Новый спортивный формат позволит активнее интегрировать передовые технологии в повседневную жизнь и, что гораздо важнее, будет способствовать популяризации спорта среди молодежи", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
