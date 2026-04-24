Касым-Жомарт Токаев заявил, что тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются ключевыми факторами развития страны, передает BAQ.kz.

Президент выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup с речью. Он выразил мнение о том, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

"Нами предпринят ряд решительных шагов в этом направлении. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны. Как вы знаете, нынешний год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Поэтому предстоит еще немало работы. Нам необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться для достижения поставленных задач", – сказал Глава государства.

Президент указал на то, что стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует постоянного обновления подходов.