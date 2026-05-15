Токаев: Организация тюркских государств не является геополитическим проектом или военным союзом

Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане заявил, что укрепление единства тюркского мира остается одной из ключевых задач объединения, а сама организация не носит геополитического или военного характера.

По словам Главы государства, сегодня особенно важно сохранять сплоченность и последовательно укреплять взаимное доверие между братскими странами.

"Укрепление духа тюркского мира имеет исключительно важное значение. Безотлагательный приоритет - единство. Организация тюркских государств не является геополитическим проектом, не является военным союзом. Это уникальная площадка, которая укрепляет торгово-экономическое сотрудничество братских стран, технологическое, цифровое и культурно-гуманитарное взаимодействие", - заявил Токаев.

Президент отметил, что участие Казахстана в работе организации полностью отвечает национальным интересам страны.

"Подобное объединение является для нашей страны важным приоритетом, поскольку полностью отвечает нашим национальным интересам и является взаимовыгодным", - отметил Глава государства.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам саммита с призывом сохранять единство и следовать общим стратегическим целям.

"Слова наших предков: “Если шестеро в раздоре - потеряют то, что в руках, если четверо в единстве - достигнут и того, что высоко” - близки каждому из нас. Тюркский мир всегда должен оставаться единым, не отклоняться от поставленных целей и развиваться сообща. Поэтому сегодняшняя встреча, несомненно, еще больше укрепит единство наших исторически близких государств", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, Президент Казахстана обозначил политическую философию ОТГ, сделав акцент не на геополитике, а на прагматичном сотрудничестве, технологическом развитии и укреплении общего тюркского пространства.