Токаев осмотрел предприятие по производству закаленного стекла
Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
46Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новое предприятие Dala Glass, специализирующееся на выпуске закаленного стекла, передает BAQ.KZ.
Предприятие было запущено летом этого года с инвестициями в размере 1 млрд тенге. Ежегодно завод планирует выпускать 500 000 квадратных метров закаленного стекла. На данный момент на объекте трудятся 50 человек.
В ходе визита Президент пообщался с сотрудниками предприятия и пожелал им успехов в работе.
