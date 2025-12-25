Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новое предприятие Dala Glass, специализирующееся на выпуске закаленного стекла, передает BAQ.KZ.

Предприятие было запущено летом этого года с инвестициями в размере 1 млрд тенге. Ежегодно завод планирует выпускать 500 000 квадратных метров закаленного стекла. На данный момент на объекте трудятся 50 человек.

В ходе визита Президент пообщался с сотрудниками предприятия и пожелал им успехов в работе.