Токаев осмотрел современный завод спецтехники в Астане
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Президент посетил завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по cборке специализированной и коммерческой техники марки KIA.
С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей.
Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест.
Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.
Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.
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