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Токаев осмотрел современный завод спецтехники в Астане

Сегодня, 16:41
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: Акорда

Президент посетил завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по cборке специализированной и коммерческой техники марки KIA. 

С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей. 

Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест. 

Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.  

Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.

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