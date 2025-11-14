Глава государства осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

На полях второго Форума работников сельского хозяйства Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой цифровых решений, применяемых в агропромышленном комплексе.

Главе государства были представлены цифровые сервисы, предназначенные для учета, прогнозирования и анализа данных, а также отечественные стартапы, ориентированные на повышение эффективности производства в АПК.