Токаев осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
Сегодня, 14:35
Фото: Акорда
Глава государства осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.
На полях второго Форума работников сельского хозяйства Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой цифровых решений, применяемых в агропромышленном комплексе.
Главе государства были представлены цифровые сервисы, предназначенные для учета, прогнозирования и анализа данных, а также отечественные стартапы, ориентированные на повышение эффективности производства в АПК.
