Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.

Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахстанско-российских отношений. В ходе беседы было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которое стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул значимость продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей.

Вместе с тем Глава государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию Президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта.

В завершение разговора президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам Казахстана и России благополучия и процветания.