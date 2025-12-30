Токаев осудил попытку атаки на резиденцию президента России
Глава государства назвал атаку на резиденцию президента России недопустимой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.
Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахстанско-российских отношений. В ходе беседы было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которое стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул значимость продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей.
Вместе с тем Глава государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию Президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта.
В завершение разговора президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам Казахстана и России благополучия и процветания.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский
- В Астане возле ночного клуба зарезали 18-летнего парня