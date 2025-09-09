Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, передает BAQ.KZ.

Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права.