Токаев освободил главу КНБ от должности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

«Указом Главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович освобождён от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении.

Причины кадрового решения не уточняются. Информации о том, кто возглавит ведомство, пока нет.

Ермек Сагимбаев занимал должность председателя КНБ с января 2022 года.