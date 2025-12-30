Токаев освободил от должности руководителя Комитета по возврату активов
Распоряжением Главы государства Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
