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Токаев освободил от должности заместителя министра обороны

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Токаев освободил от должности заместителя министра обороны Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Распоряжением Главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

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