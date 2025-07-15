Токаев освободил от должности заместителя министра обороны
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
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Распоряжением Главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
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