  • 2 Июля, 18:33
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Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА

Глава государства посетил штаб-квартиру СВМДА в Астане.

Сегодня, 17:53
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Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане, передает BAQ.KZ.

🟦Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.

🟦Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством.

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