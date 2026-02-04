Токаев открыл в Исламабаде центры науки, культуры и спорта
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялось торжественное открытие культурно-образовательных центров имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи, а также спортивного центра "Достық", , передает BAQ.KZ.
Центр имени аль-Фараби открыт в рамках сотрудничества Казахского национального университета имени аль-Фараби и Университета "Каид-и-Азам" (Quaid-i-Azam University). Помещение оснащено учебно-методической и научной литературой, а также современным компьютерным оборудованием и мебелью. На базе центра планируется организация курсов казахского языка.
Центр Каныша Сатпаева будет действовать в рамках договоренностей между Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева (Satbayev University) и Национальным университетом науки и технологий Пакистана. Его цель – развитие двустороннего сотрудничества в сферах науки, образования и технологий.
Центр имени Ходжи Ахмеда Яссауи создается в рамках соглашения между Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Яссауи и Международным исламским университетом Исламабада.
В спортивном центре "Достық" планируется учредить пакистанские федерации тогызкумалака и қазақ күресі, открыть филиалы казахстанских академий шахмат и смешанных единоборств Qazaq batyry, а также развивать сотрудничество между федерациями грэпплинга и бокса двух стран. Кроме того, запланированы совместные учебно-тренировочные сборы для обучения пакистанских тренеров и спортсменов.
