В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима региона Нурлыбека Налибаева о социально-экономическом развитии области, реализации инвестиционных проектов и программе "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

По информации акима, за последние четыре года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В текущем году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, из которых 70% составляют частные вложения.

В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге, что позволит создать более 11 тысяч рабочих мест. В этом году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, девять из которых уже введены в эксплуатацию.

Президенту презентовали ряд ключевых инвестиционных проектов, среди которых — завод по производству керамической плитки Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, а также производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву представили планы по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды и молочно-товарной фермы.

Глава государства положительно оценил динамику развития региона и подчеркнул необходимость своевременного и качественного выполнения всех намеченных проектов.

Он поручил акиму области Нурлыбеку Налибаеву продолжить работу по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.