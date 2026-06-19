Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем, который прибыл в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

В ходе расширенных переговоров Глава государства отметил особую значимость визита, который проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Мы придаем особое значение первому в истории визиту Главы государства Черногории. Мы рассматриваем этот визит как очень важное событие для нашей страны. Уверен, что результаты наших переговоров придадут новый импульс двусторонним отношениям", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Черногория является надежным и перспективным партнером Казахстана на Балканах. По его словам, за последние годы двусторонние отношения последовательно укреплялись, а стороны поддерживали регулярный политический диалог и контакты между внешнеполитическими ведомствами.

Глава государства также высоко оценил внешнеполитический курс Черногории и поддержал ее стремление к членству в Европейском союзе.

"Вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций как одного из ведущих кандидатов на вступление в Европейский союз. Мы желаем Вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели", – отметил Президент Казахстана.

Во время переговоров в узком составе Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в наполнении двустороннего сотрудничества новым содержанием.

"Наши соотечественники хорошо знают Черногорию. Многие наши граждане ежегодно отдыхают в Вашей стране и возвращаются с хорошими впечатлениями. Думаю, необходимо наполнить наше взаимодействие новым содержанием, для этого нет никаких препятствий. Состав сопровождающей Вас деловой делегации весьма солидный. Это демонстрирует Ваше намерение укреплять масштабные экономические и деловые связи", – сказал он.

В свою очередь президент Черногории поблагодарил казахстанскую сторону за приглашение и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

"Это первый официальный визит Президента Черногории в Казахстан. Уверен, что сегодня мы расширим горизонты двустороннего сотрудничества. Этот визит демонстрирует, что наши связи выходят на высокий уровень", – заявил Яков Милатович.

Он сообщил, что вместе с ним в Казахстан прибыла представительная деловая делегация.

"Торговые палаты двух стран проведут бизнес-форум, будет подписан ряд меморандумов. Мы хотели бы обсудить с Вами возможности расширения не только политического сотрудничества, но и экономического партнерства", – отметил президент Черногории.

Визит Якова Милатовича проходит по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Договоренность о визите была достигнута во время встречи лидеров двух стран на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

14 июля Казахстан и Черногория отметят 20-летие установления дипломатических отношений. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 3,2 млн долларов. Стороны видят перспективы для расширения сотрудничества в сферах туризма, транспорта, логистики, цифровых технологий и инвестиций.

Черногория также рассматривается Европейским союзом как один из наиболее продвинутых кандидатов на вступление в ЕС.