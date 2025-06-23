Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, в ходе которой подчеркнул ключевую роль подготовки нового поколения полицейских в трансформации силовых структур и укреплении правопорядка, передает BAQ.KZ.

"Важную роль в трансформации силовых структур предстоит сыграть новому поколению сотрудников, поэтому сегодня в этом зале присутствуют курсанты ведомственных академий", - заявил Глава государства.

Он напомнил, что служение государству — это не только почетная, но и крайне ответственная миссия. По его словам, укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности особенно актуальны в условиях глобальной нестабильности.

Токаев подчеркнул необходимость консолидации усилий всех профильных структур, включая центральные и местные исполнительные органы, а также участие общественности и экспертов.

Особое внимание он уделил международному сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью и поблагодарил иностранных полицейских атташе, присутствовавших на коллегии, за совместную работу в этой сфере.

"Требуется консолидация усилий всех структур. Строгое соблюдение принципа "Закон и Порядок" — наш ориентир", — заключил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в последние годы наша страна последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях: институциональные преобразования осуществляются в политической и экономической системах.

"Важнейшим приоритетом нашего стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе. Большое внимание мы уделяем совершенствованию правоохранительной системы и обеспечению Закона и Порядка во всех сферах", — отметил он.

Глава государства добавил, что с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза. В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%".