Токаев отметил вклад Пакистана в достижение соглашения между США и Ираном
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил письмо Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа с успешными результатами дипломатических усилий, которые способствовали подписанию Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии достижению этого исторического соглашения, отметив дальновидное лидерство Шахбаза Шарифа и его последовательную приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов.
Глава государства подчеркнул особое значение достигнутых договоренностей для обеспечения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом.
Он также выразил уверенность, что Исламабад продолжит вносить весомый вклад в укрепление региональной безопасности и доверия между государствами.
В завершение Президент подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Пакистаном и пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности.
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