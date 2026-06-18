Токаев отметил вклад Пакистана в достижение соглашения между США и Ираном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил письмо Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу

Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа с успешными результатами дипломатических усилий, которые способствовали подписанию Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии достижению этого исторического соглашения, отметив дальновидное лидерство Шахбаза Шарифа и его последовательную приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов.

Глава государства подчеркнул особое значение достигнутых договоренностей для обеспечения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Он также выразил уверенность, что Исламабад продолжит вносить весомый вклад в укрепление региональной безопасности и доверия между государствами.

В завершение Президент подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Пакистаном и пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности.