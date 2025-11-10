Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11–12 ноября совершит государственный визит в Российскую Федерацию, передает BAQ.KZ.

В рамках поездки глава государства проведёт переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Также Токаев в формате видеоконференции выступит на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который в эти дни проходит в Уральске.

По итогам визита ожидается подписание ряда важных двусторонних документов, направленных на развитие стратегического партнёрства и укрепление экономических связей между странами.