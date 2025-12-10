Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.

Ожидается, что форум соберёт лидеров государств, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения вопросов укрепления мира, доверия между странами и роли нейтралитета в обеспечении стабильности в регионе.